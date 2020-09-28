Меркель посещала Навального во время его лечения в Германии

Меркель посещала Навального во время его лечения в Германии
Ангела Меркель. Фото: Википедия

Эту информацию держали в секрете.

Канцлер Германии Ангела Меркель посещала Алексея Навального во время его лечения в клинике «Шарите». Об этом сообщает еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию. Отмечается, что данные не разглашались, пока что политик никак их не комментировала.

Напоминаем, что 20 августа блогера госпитализировали после того, как его состояние ухудшилось на борту самолета. Российские врачи сделали анализы и заверили, что ни в моче, ни в крове нет ядов.

В Германии, куда Навального перевели для дальнейшего лечения, заявили, что оппозиционера отправили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный предположил, зачем его отравили. Он пришел к выводу, что «приоритетная версия» заключается в том, чтобы он не смог поприсутствовать на свадьбе у своего коллеги Ильи Яшина.

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