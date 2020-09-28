В России подорожали квартиры в новостройках

Стоимость увеличилась в среднем на 2%.

В сентябре 2020 года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройке выросла на 2%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ЦИАН. Отмечается, что проводился мониторинг цен в городах-миллионниках.

На первом месте по росту цен оказался Воронеж, там стоимость выросла на 8%. Теперь один квадратный метр стоит 59,7 тысяч рублей. На втором месте Уфа – на 6% до 90,9 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Москва – квадратный метр подорожал на 2% до 210,8 тысячи рублей.

Отмечается, что рост цен связан с высокой покупательской активностью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты прогнозируют рост цен на новостройки в Ленобласти. Стоимость жилья в России вырастет примерно на 15%.