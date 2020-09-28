Гранаты и мины нашли при строительстве ж/д платформы «Пулковские высоты»

В Санкт-Петербурге на месте строительства новой железнодорожной платформы «Пулковские высоты » в Шушарах нашли шесть, предположительно немецких, боеприпасов времен войны.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, поисковики обнаружили боеприпасы при строительстве платформы, и сообщили об этом в экстренные службы. На место направили саперов общевойсковой армии ЗВО.

При разведке местности саперы обнаружили три ручных гранаты и три мины калибром 50-мм. Все боеприпасы были ржавыми, однако их боевые свойства сохранились. Все предметы обезвредили и вывезли на полигон для последующего уничтожения.

Боеприпасы были найдены участниками поисковой экспедиции, которые проводили раскопки на месте ранее находившейся здесь боевой позиции немецких войск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строители на Невской Дубровке нашли боеприпас весом полтонны.