Гранаты и мины нашли при строительстве ж/д платформы «Пулковские высоты»

Гранаты и мины нашли при строительстве ж/д платформы &#171;Пулковские высоты&#187;
Саперы Западного военного округа. Фото: пресс-служба ЗВО

В Санкт-Петербурге на месте строительства новой железнодорожной платформы «Пулковские высоты » в Шушарах нашли шесть, предположительно немецких, боеприпасов времен войны.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, поисковики обнаружили боеприпасы при строительстве платформы, и сообщили об этом в экстренные службы. На место направили саперов общевойсковой армии ЗВО.

При разведке местности саперы обнаружили три ручных гранаты и три мины калибром 50-мм. Все боеприпасы были ржавыми, однако их боевые свойства сохранились. Все предметы обезвредили и вывезли на полигон для последующего уничтожения.

Боеприпасы были найдены участниками поисковой экспедиции, которые проводили раскопки на месте ранее находившейся здесь боевой позиции немецких войск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строители на Невской Дубровке нашли боеприпас весом полтонны.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
боеприпасы новости спб шушары


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге неизвестные в состоянии алкогольного опьянения напали на пиццерию
Впервые с июля: в Москве от коронавируса за сутки скончалось 23 пациента
На Тихорецком проспекте автомобилист сбил пешехода
Макрон требует от России объяснений по ситуации с Навальным
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России продолжается
В Армении рассказали о наступлений войск Азербайджана в Карабахе
В Петербурге свободными остаются 608 коек для инфицированных коронавирусом
Пулковский парк благоустроят по просьбам петербуржцев