В Кировском районе мужчина, находящийся в федеральном розыске, решил обнести супермаркет

В субботу, 26 сентября, в одном из супермаркетов на проспекте Стачек задержали мужчину, который хотел пронести мимо кассы товары на 1 300 рублей.

Около 16:30 сотрудникам вневедомственной охраны во время патрулирования на территории Кировского района поступила информация о сработавшей тревожной кнопке в одном из магазинов. Спустя три минуты стражи порядка уже были на месте происшествия и задержали недобросовестного покупателя.

Проверяя данные нарушителя, росгвардейцы выяснили, что мужчина числится в федеральном розыске за кражу, совершенную на территории Белгорода. Задержанного передали сотрудникам полиции, а в дальнейшем его направят инициаторам розыска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково транспортные полицейские по горячим следам нашли похитителя бредовой сумки.