За месяц от гриппа привились почти миллион жителей Петербурга

По состоянию на 28 сентября в Северной столице к вакцинации против гриппа прибегли 978 869 петербуржцев, из которых 181 117 — дети.

Об этом в понедельник, 28 сентября, информирует городской управление Роспотребнадзора. Соответственно, на данный момент прививки сделали 18,18% от общего населения города. Специалисты отмечают, что заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится под контролем, угрозы эпидемии пока н нет.

В то же время власти и медики в Северной столице не собираются снимать повышенной готовности, так как в городе по-прежнему бушует новая коронавирусная инфекция COVID-19. К счастью, пока ограничительные меры касаются только индивидуальной защиты граждан: в первую очередь, необходимо носить маски и перчатки в общественных местах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему некоторые люди заболевают после того, как делают прививки.