В Петербурге завершился городской чемпионат по боксу

Победители соревнований теперь выступят на чемпионате России в Оренбурге в конце ноября и в случае успеха смогут претендовать на место в сборной страны. Фото: pixabay.com

Победители соревнований теперь выступят на чемпионате России в Оренбурге в конце ноября и в случае успеха смогут претендовать на место в сборной страны. Фото: pixabay.com

В зале «Сибур-арены» впервые после долгого перерыва состоялось крупное мероприятие по боксу: чемпионат Санкт-Петербурга.

На протяжении недели за это звание бились около ста спортсменов Северной столицы. Победители, отметим, получили не только почетный титул, но и возможность попробовать свои силы на чемпионате России.

В весовой категории до 63 кг победителем стал Илья Попов. Отправится сражаться за чемпионское первенство по стране в весе до 69 кг Алексей Демин, которому едва ли не пришлось биться за это право со своим братом, Артуром, передают «Санкт-Петербургские ведомости«. Наибольшая конкуренция, однако, наблюдалась в весовой категории до 75 кг — первенство завоевал Павел Сосулин. Противостояние в весе до 81 килограмма завершилось победой Руслана Колесникова. В супертяжелом весе прошлогодний чемпион Владислав Вишев вновь одолел всех своих соперников.

Среди девушек лучшей в весе до 48 кг стала Агнесса Митико. В весовой категорий до 64 кг будет представлять Петербург на чемпионате России Александра Ордина, которая уже покорила чемпионат Европы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что воспитанник петербургского футбольного клуба «Зенит» Воладислав Молчан перейдет во французскую команду «Кан».