Суд Петербурга вынес приговор банде несовершеннолетних, устроивших «стрелку» с газовым пистолетом

Шестеро школьников поссорились «Вконтакте» и решили выяснить отношения посредством массовой драки. На «стрелку» хулиганы захватили бейсбольную биту и пневматический газобаллонный пистолет.

Между двумя фигурантами уголовного инцидента два года назад, в 2018-м, разгорелся личный конфликт в социальных сетях. В итоге ссору договорились «перенести» в реальную жизнь. Взяв с собой товарищей, шестеро юношей отправились в место неподалеку от станции метро «Рыбацкое», где должна была состояться драка «трое на трое», определяющая правоту сторон.

В итоге оппоненты испугались и сбежали, однако зачинщики драки их настигли и избили. Всем шестерым фигурантам уголовного дела Невский районный суд 28 сентября 2020 года назначил 1,5 года условного срока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отправили под стражу местного жителя, неоднократно угрожавшего терактом.