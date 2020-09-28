Впервые с июля: в Москве от коронавируса за сутки скончалось 23 пациента

Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни жителей столицы. К несчастью, среднесуточные показатели печальной стороны статистики начали расти.

В понедельник, 28 сентября, оперативный штаб опубликовал обновленные сведения о смертности от COVID-19 в Москве. За сутки из жизни ушли еще 23 инфицированных пациента. У каждого из них была подтверждена пневмония и имелся положительный результат тестирования на наличие патогена в организме.

Напомним, подобных цифр в Москве не фиксировалось с июля. В последний раз значительное количество смертей было выявлено 15 июля — 24.

Всего за все время пандемии в города умерли 5203 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России продолжается.