Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до конца года

Перевод завершится к началу 2021 года. Фото: pixabay.com

Перевод завершится к началу 2021 года. Фото: pixabay.com

Центробанк принял решение продлить сроки перевода средств российских пенсионеров на национальную платежную систему «Мир» до конца 2020 года.

Напомним, ранее планировалось, что полномасштабный перевод пенсий на карты «Мир» будет завершен к 1 июля. Позднее сроки перенесли до 1 октября.

Об очередном переносе в понедельник, 28 сентября, сообщила глава департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1»

Бакина отметила, что большая часть пенсионеров уже пользуется новыми картами, однако остались и те, кто не перешел на новую систему. Отмечается, что до конца года банки успеют выполнить свои обязательства, поэтому очередного переноса сроков в ЦБ не рассматривают.

Что касается других способов получения пенсионных средств, то россияне без проблем смогут продолжать ими пользоваться и в дальнейшем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России планируют увеличить пенсии.