Раскрыт способ снизить вероятность болезней сердца

Раскрыт способ снизить вероятность болезней сердца
Названы способы снизить риск заболеваний сердца. Фото: pixabay

Снизить риск развития болезней сердца помогут положительные эмоции.

Об этом рассказал заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

По его словам, основная причина заболеваний сердца – это стресс. Именно поэтому лучшим средством профилактики таких заболеваний являются положительные эмоции, передает РИА Новости.

Специалист также пояснил, что человеческое сердце будет работать, сколько необходимо, если не будут нарушены механизмы саморегуляции.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые смогли разработать экспериментальный метод лечения рака без лекарств. Они смогли побудить раковые клетки к самоуничтожению путем применения системы по типу троянского коня.

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