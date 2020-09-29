Похитителям восьми центнеров железнодорожных деталей в Петербурге грозит до пяти лет

Похитителям восьми центнеров железнодорожных деталей в Петербурге грозит до пяти лет
Похищенные детали. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В Петербурге правоохранители раскрыли кражу более восьми центнеров железнодорожных деталей. Двое злоумышленников привезли похищенное в пункт приема металла.

Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО. Правоохранители выяснили, что 32-летний житель Новгородской области вступил в преступный сговор с 25-летним жителем Рязанской области.

Злоумышленники проникли на территорию парка отстоя грузовых составов около станции «Сортировочная». Они похитили изделия, которые предназначались для ремонта железнодорожного полотна.

Они погрузили все в личный автомобиль и отвезли детали в пункт приема черного металла. Там их и задержали сотрудники полиции.

По статье «Кража» возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что преступный дуэт обвинили в серии краж в Ленобласти на 1,5 млн рублей.

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