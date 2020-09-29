Падение с самоката закончилось смертью для женщины в Петербурге

Во время катания необходимо соблюдать меры предосторожности, так как любое падение имеет риски стать фатальным. Фото: pixabay.com

Во время катания необходимо соблюдать меры предосторожности, так как любое падение имеет риски стать фатальным. Фото: pixabay.com

Обычная прогулка на Крестовском острове с электросамокатом привела к трагедии.

Происшествие произошло вечером в среду, 23 сентября. Женщина каталась на самокате у стадиона «Газпром Арена», но в какой-то момент не смогла справиться с управлением. В результате пострадавшая упала и сильно ударилась головой. Прибывшие медики оказали женщине первую помощь и доставили ее в больницу. Характер травм оказался очень серьезным — был расколот череп, переломано его основание. Осколки в свою очередь задели мозг. Об этом сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

К несчастью, лечение не увенчалось успехом и уже 28 сентября женщина умерла в стационаре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сизова в ДТП пострадал самокатчик. Отмечается, что машина в этот момент ехала по тротуару, что и могло спровоцировать аварию. В результате горожанина госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.