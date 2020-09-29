Ведущего специалиста ГЖИ посадили на 3 года за получение взятки

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении ведущего специалиста — государственного жилищного инспектора Петербурга отдела контроля и надзора Калининского, Невского районов ГЖИ Валерия Маньковского.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. В 2018 году Маньковский решил получить крупную взятку за не направление в суд административных протоколов о правонарушениях, выявленных в ходе проверок ГЖИ. Речь идет о проверках в домах, которые обслуживаются управляющими организациями, входящими в холдинг ПАО «ГИТ». Если бы протоколы попали в суд, то юрлица получили бы крупные штрафы.

Далее Маньковский согласился на предложение юрисконсульта ПАО «ГИТ» «замять» нарушения за взятку в размере 108 тыс. рублей. Передача части денег состоялась в ресторане «Мама Рома» на Новочеркасском, а остальные были переведены на карту жены Маньковского.

Суд приговорил Маньковского к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили права занимать должность в госорганах сроком на два года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге двоих полицейских подозревают в получении взятки от пьяного водителя.