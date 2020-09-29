Прокуратура попросила смягчить обвинение срочнику Шамсутдинову

Прокуратура попросила смягчить обвинение срочнику Шамсутдинову
От рук Рамиля Шамсутдинов погибло восемь человек. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Чите во время заседания по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье, прокурор настаивал на смягчении обвинения.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Шамсутдинова Руслана Нагиева, некоторые телесные повреждения, которые обвиняемый якобы причинил потерпевшим, по мнению прокурора, были причинены еще до трагедии.

Адвокат отметил, что защита просила об исключении ряда доказательств, а также просила приобщить рецензии Саратовской юридической академии на заключение судебно-психиатрической экспертизы.

Напомним, 23 сентября Шамсутдинов признал свою вину в расстреле солдат в прошлом году. Погибли восемь человек, двое получили ранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что солдат-срочник погиб в Рязани из-за неосторожного обращения с оружием.

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