Суд в Петербурге рассмотрит дело о сливе базы таможни в Сеть

Суд в Петербурге рассмотрит дело о сливе базы таможни в Сеть

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении должностного лица, который сливал базы таможни. Данные выкладывались, в том числе и в Интернете.

Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Следователи установили сотрудник таможни, который имел доступ к Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, работал с группой лиц. Он копировал информацию таможенном декларировании. Похищенные из баз данных сведения публиковались в Сети.

Отмечается, что уголовное дело направил в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что суд Петербурга арестовал сотрудников стройнадзора Минобороны по делу о взятках. По версии следствия, участвовали в незаконных действиях 12 граждан. Речь в деле идет о 9 миллионах рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
база взятка новости спб суд таможня


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусолог назвал простые способы укрепления иммунитета осенью
Первый в мире человек, победивший ВИЧ, умер от рака
В России выявили еще 8 135 случаев коронавируса
Песков признался, что не надевал маску, когда был в кино
СМИ: В Париже прогремел мощный взрыв
«Вектор» завершил клинические испытания вакцины от Covid-19
Суд в Петербурге рассмотрит дело о сливе базы таможни в Сеть
В Петербурге готовят новые правила для регистрации таксистов