Суд в Петербурге рассмотрит дело о сливе базы таможни в Сеть

В Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении должностного лица, который сливал базы таможни. Данные выкладывались, в том числе и в Интернете.

Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Следователи установили сотрудник таможни, который имел доступ к Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, работал с группой лиц. Он копировал информацию таможенном декларировании. Похищенные из баз данных сведения публиковались в Сети.

Отмечается, что уголовное дело направил в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что суд Петербурга арестовал сотрудников стройнадзора Минобороны по делу о взятках. По версии следствия, участвовали в незаконных действиях 12 граждан. Речь в деле идет о 9 миллионах рублей.