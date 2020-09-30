Первый в мире человек, победивший ВИЧ, умер от рака

Житель Соединенных Штатов Америки Тимоти Рей Браун скончался в 54-летнем возрасте после продолжительной борьбы с лейкемией.

О смерти первого в мире человека, излечившегося от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщил партнер Брауна Тим Хефген на странице умершего в Facebook в среду, 30 сентября. Более десяти лет назад, в 2007 году, берлинские врачи в рамках лечения рака крови провели Брауну две трансплантации костного мозга, в результате которых он приобрел иммунитет к этому, пока еще остающемуся практически неизлечимым, заболеванию.

К сожалению, победить лейкемию мужественному американцу не удалось. Болезнь вернулась спустя много лет, и после пятимесячной борьбы Браун скончался. Отметим, что это первый, но не последний случай победы над ВИЧ: в прошлом году аналогичный способ помог венесуэльцу Адаму Кастильехо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые разработали экспериментальный метод лечения рака без лекарств.