В США разработали роботизированную ткань

В США разработали роботизированную ткань
Сейчас специалисты трудятся над оживлением своей разработки в обычную ткань для производства одежды. Фото: pixabay.com

Исследователям из Йельского университета удалось разработать ткань, которая реагирует на изменения в окружающей среде.

Специалисты создали материал, который может менять свою гибкость и жесткость в зависимости от внешних условий. Кроме того, он обладает воздухопроницаемостью. Сейчас разработчики трудятся над тем, чтобы преобразовать полученную материю в волокна, тогда её можно будет вживлять в ткань. Таким образом, наша одежда будет способна самостоятельно реагировать на погодные изменения.

В материал вживлены специальные датчики, которые отслеживают внешние условия. Их создали с помощью проводящих чернил, нанесенных на поверхность волокон. Кроме того, роботизированная ткань может не только стать более гибкой и жесткой, но и вернуться затем в прежнем состояние. Это возможно благодаря использованию в разработке сплавов материалов, обладающих памятью формы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ИТМО создали ранозаживляющие волокна.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
роботизация роботизированная ткань США ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Празднование Дня сотрудника МВД обойдется бюджету Петербурга в 8,5 ...
Фильм о Нагорном Карабахе исключили из программы ММКФ в целях безопасности
В США разработали роботизированную ткань
На Украине предложили переименовать Россию в Московию
Российский врач назвала витамин, дефицит которого может привести к онкологии
В октябре петербуржцев ждут новые ограничения на дорогах в четырех районах
Зеленогорский суд отправил под стражу депутата Шокина, убившего свою жену
Депутаты Петербурга одобрили закон о штрафах за хаотичную парковку во дворах