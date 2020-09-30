В США разработали роботизированную ткань

Сейчас специалисты трудятся над оживлением своей разработки в обычную ткань для производства одежды. Фото: pixabay.com

Сейчас специалисты трудятся над оживлением своей разработки в обычную ткань для производства одежды. Фото: pixabay.com

Исследователям из Йельского университета удалось разработать ткань, которая реагирует на изменения в окружающей среде.

Специалисты создали материал, который может менять свою гибкость и жесткость в зависимости от внешних условий. Кроме того, он обладает воздухопроницаемостью. Сейчас разработчики трудятся над тем, чтобы преобразовать полученную материю в волокна, тогда её можно будет вживлять в ткань. Таким образом, наша одежда будет способна самостоятельно реагировать на погодные изменения.

В материал вживлены специальные датчики, которые отслеживают внешние условия. Их создали с помощью проводящих чернил, нанесенных на поверхность волокон. Кроме того, роботизированная ткань может не только стать более гибкой и жесткой, но и вернуться затем в прежнем состояние. Это возможно благодаря использованию в разработке сплавов материалов, обладающих памятью формы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ИТМО создали ранозаживляющие волокна.