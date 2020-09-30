В Петербурге 2 октября проверят систему оповещения

В Северной столице в пятницу, 2 октября, проверят городскую систему оповещения населения.

Сигнал «Внимание всем!» в период времени с 11:30 до 11:40 прозвучит из громкоговорителей и устройств оповещения. Заработают также и сирены. Кроме этого сигнал прозвучит по телевидению и радио. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи.

Жителей Петербурга просят не пугаться и отнесись с пониманием к проверочным мероприятиям. Ежегодные проверки призваны выявлять неисправности в городской системе оповещения для их дальнейшего оперативного устранения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти проверят системы оповещения населения. Технические мероприятия в регионе пройдут в пятницу, 2 октября, с 11:00 до 13:00. Оповещения местные жители услышат по радио и телевидению, а также из уличных громкоговорителей. Начиная с 11:38 сигналы российских обязательных общедоступных каналов на радио и телевидении временно заменят сигналом «технической проверки».