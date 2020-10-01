Понравилось: Агутин признался, что у него был секс втроем

Понравилось: Агутин признался, что у него был секс втроем
Леонид Агутин. Фото: instagram.com/agutinleonid

Российский певец Леонид Агутин признался, что однажды имел сексуальный опыт с двумя женщинами одновременно.

Такое заявление он сделал в YouTube-программе «#Музыкалити» Максима Галкина. Певец поучаствовал в одной из рубрик шоу, которая называется «Армейское интервью».

Агутин не стал уточнять, кем были его партнерши, когда это произошло и рассказывал ли он о своем опыте супруге Анжелике Варум. Однако отметил, что такой опыт ему понравился.

Певец также признался, что ходил на стриптиз, напивался до беспамятства и будучи пьяным звонил бывшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Агутин резко ответил фанату, назвавшему его старым. Подписчик оставил комментарий под одной из его фотографий.

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