Понравилось: Агутин признался, что у него был секс втроем

Российский певец Леонид Агутин признался, что однажды имел сексуальный опыт с двумя женщинами одновременно.

Такое заявление он сделал в YouTube-программе «#Музыкалити» Максима Галкина. Певец поучаствовал в одной из рубрик шоу, которая называется «Армейское интервью».

Агутин не стал уточнять, кем были его партнерши, когда это произошло и рассказывал ли он о своем опыте супруге Анжелике Варум. Однако отметил, что такой опыт ему понравился.

Певец также признался, что ходил на стриптиз, напивался до беспамятства и будучи пьяным звонил бывшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Агутин резко ответил фанату, назвавшему его старым. Подписчик оставил комментарий под одной из его фотографий.