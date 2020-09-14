Агутин резко ответил фанату, назвавшему его старым

Леонид Агутин поделился в Сети новыми фото, но напоролся на нелестный комментарий своего подписчика. Молчать российский певец не стал.

Знаменитость опубликовала два снимка в Instagram-аккаунте. На первом он позирует с актером Андреем Мерзликиным, а на втором – с футболистом Игорем Акинфеевым. Агутин рассказал, как рад живому выступлению перед зрителями, хоть пока и в ресторане.

В комментариях под снимками один из подписчиков назвал певца и его знакомых «старыми». Тогда Агутин решил дать отпор пользователю.

«И ты станешь, если повезет», — написал певец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Леониду Агутину в самолете отказались дать лимон.