Леониду Агутину в самолете отказались дать лимон

Леониду Агутину в самолете отказались дать лимон
Леонид Агутин сидит в салоне самолета в черной защитной маске. Фото: instagram.com/agutinleonid

Леониду Агутину отказались дать в самолете лимон для стакана воды, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора. Какого же было удивление певца, когда в горячем обеде он получил ту самую «запрещенку».

Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте, опубликовав собственное фото. Артист рассказал, что теперь на лимон в воздушных суднах наложен запрет, так как неизвестно, кто и как режет плод. Так ему сказала одна из стюардесс в ответ на просьбу музыканта добавить дольку к его напитку.

Немного позже лимон ему подали в горячем блюде, что и удивило Агутина.

«Открываю я контейнер, а там, ТЫДЫЩ», — написал артист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочь Агутина и Варум подрабатывала официанткой в США. Звездные родители уверены, что девушка должна обеспечивать себя самостоятельно.

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