В Петербурге 2 октября пройдет проверка сирен и громкоговорителей

В Петербурге 2 октября пройдет проверка сирен и громкоговорителей
Проверка займет лишь 10 минут, с 11:30 до 11:40. Фото: Baltphoto

В пятницу, 2 октября, в Северной столице пройдет комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО).

В ходе технических мероприятий все городские средства оповещения будут включены, а граждане услышат проверочные сигналы. Как уведомляют в петербургском комитете по информатизации и связи, проверка начнется в 11:30 и завершится в 11:40 2 октября. По всему городу в это время будут работать электромеханические сирены, уличные громкоговорители и другие специализированные средства оповещения населения.

Кроме того, в рамках проверки специалисты задействуют ТВ-каналы и радиостанции. С подробной информацией по мероприятию можно ознакомиться на сайте СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжается проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону.

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В Петербурге 2 октября пройдет проверка сирен и громкоговорителей