В Петербурге названную в честь революционерки Книпович улицу переименуют в Смоляную

В Петербурге может снова появиться Смоляная улица — историческое название хотят вернуть улице Книпович в Невском районе.

Соответствующий проект постановления правительства подготовил Комитет по культуре города. Там отметили, что возвращение исторического наименование улице произойдет с учетом мнения Топонимической комиссии города.

Как сообщило Агентство бизнес новостей, смене наименования предшествовал опрос, который проводился еще в мае на сайте администрации Петербурга.

Название «Смоляная» улица носила с 1871 года. Согласно документу, решение о переименовании улицы 23 сентября приняла городская топонимическая комиссия. В горреестр элементов улично-дорожной сети она была внесена под этим названием в 1976 году — в честь примкнувшей к большевикам революционерки Лидии Книпович.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 2 октября пройдет проверка сирен и громкоговорителей. В ходе технических мероприятий все городские средства оповещения будут включены, а граждане услышат проверочные сигналы