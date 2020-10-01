В Петербурге осудят жителя, ограбившего храм в Усть-Ижоре

В Петербурге осудят жителя, ограбившего храм в Усть-Ижоре
Недобросовестный петербуржец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Фото: pixabay.com

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга предъявила обвинения 27-летнему жителю Северной столицы, который ограбил храм.

По данным правоохранительных органов, 11 августа текущего года молодой человек пришел в храм святого благоверного князя Александра Невского в поселке Усть-Ижора. Покупая свечи в церковной лавке, злоумышленник передал работнице храма купюру в пять тысяч рублей. Отсчитывая сдачу, женщина положила пятитысячную бумажку на прилавок.

Возвращая посетителю 4 900 рублей, сотрудница лавки положила деньги рядом с купюрой, которую протянул мужчина. Тот, не раздумывая, забрал с прилавка и свои 5 тысяч, и «сдачу». На неоднократные требования вернуть деньги злоумышленник не отреагировал и скрылся с места преступления. Наказание ему определить Колпинский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за кражу колес задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.

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