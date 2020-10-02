Петросян скрывал рождение сына из-за Степаненко

Петросян скрывал рождение сына из-за Степаненко
Евгений Петросян с сыном. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny/

О рождении малыша молчали около полугода.

Сатирик Леонид Натапов объяснил, почему юморист Евгений Петросян молчал о рождении своего сына. Он заверил, что артист не хотел, чтобы экс-супруга Елена Степаненко узнала о ребенке раньше времени. Петросян очень бережет свое семейное счастье и тщательно скрывает все подробности личной жизни.

Напоминаем, что Петросян и его помощница Татьяна Брухунова поженились в конце 2019 года. Спустя время у них родился мальчик, которого назвали Ваганом. Снимки ребенка не публиковались в социальных сетях на протяжении полугода. Наконец пара призналась, что стала родителями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян раскрыл причину развода со Степаненко. Петросян заявил, отвечая на вопрос подписчицы в комментариях под одним из постов, что не он стал инициатором разрыва с бывшей женой Еленой Степаненко.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
евгений петросян елена степаненко ребенок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петросян скрывал рождение сына из-за Степаненко
Собянин объяснил, вернутся ли школьники за парты после каникул
Корчевников подтвердил потерю слуха после операции
Слуцкая призналась, что борется с неизлечимой болезнью 17 лет
Шишкова обвинила Тимати в изменах с Решетовой
Наташа Королева заявила, что отпустила ситуацию с изменой Тарзана
Стали известны подобности серьезного ДТП на Дунайском
В Кировском районе мужчину сбил поезд: за его жизнь борются врачи