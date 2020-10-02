Петросян скрывал рождение сына из-за Степаненко

О рождении малыша молчали около полугода.

Сатирик Леонид Натапов объяснил, почему юморист Евгений Петросян молчал о рождении своего сына. Он заверил, что артист не хотел, чтобы экс-супруга Елена Степаненко узнала о ребенке раньше времени. Петросян очень бережет свое семейное счастье и тщательно скрывает все подробности личной жизни.

Напоминаем, что Петросян и его помощница Татьяна Брухунова поженились в конце 2019 года. Спустя время у них родился мальчик, которого назвали Ваганом. Снимки ребенка не публиковались в социальных сетях на протяжении полугода. Наконец пара призналась, что стала родителями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян раскрыл причину развода со Степаненко. Петросян заявил, отвечая на вопрос подписчицы в комментариях под одним из постов, что не он стал инициатором разрыва с бывшей женой Еленой Степаненко.