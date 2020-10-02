Delivery Club займется доставкой лекарств в Петербурге

Delivery Club займется доставкой лекарств в Петербурге
Курьеры будут приносить на дом безрецептурные лекарства. Фото: pixabay

Онлайн-сервис доставки продуктов Delivery Club расширил перечень доставляемых товаров — теперь курьеры будут приносить на дом и безрецептурные лекарства.

Как сообщили в пресс-службе компании, Delivery Club запускает совместный с сервисом «Все аптеки» тестовый проект по доставке на дом лекарств, которые отпускаются из аптек без рецептов.

Пока идет тестовый этап, через приложение Delivery Club петербуржцы смогут заказать лекарства из аптечных сетей «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон Фарма» и Superapteka.

Речь идет о доставке только нерецептурных препаратов, не требующих особых условий хранения. Всего будет доступно около 2500 товарных наименований.

Доставка будет оплачиваться отдельно — 149 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лекарство от коронавируса могут начать продавать в петербургских аптеках только по рецепту.

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