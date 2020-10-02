Организаторы готовят несколько сценариев Евро-2020 в Петербурге

Организаторы еще точно не знают, как будет проходить чемпионат Европы по футболу в Петербурге. Пока разрабатывают несколько сценариев.

Об этом в пятницу, 2 октября, рассказал гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин. Он уточнил, что над планом работают власти Петербурга и Союз европейских футбольных ассоциаций, передает ТАСС.

Планировалось, что чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на следующий год. Новые даты – с 11 июня по 11 июля.

Как отметил Сорокин, в настоящее время существует «большая доля неопределенности». Пока, по его словам, все стороны регулярно обмениваются информацией, чтобы «принять совместное решение».

Отметим, что Петербург примет три групповых матча и один четвертьфинал.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что бюджет Евро-2020 в Петербурге составит 3,6 млрд рублей.