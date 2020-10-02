«Выбыл из строя»: Кокорин пропустит матч с «Зенитом» из-за травмы

Форвард «Спартака» Александр Кокорин не примет участие в матче московского клуба против «Зенита». Спортсмену предстоит двухнедельное лечение недели. Об этом рассказал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

По его словам, Кокорин выбывает из строя. Он отметил, что у игрока мышечная травма, из-за чего ему предстоит пройти курс лечения.

Как сообщил портал NevaSport, главный тренер «красно-белых» назвал сложившуюся ситуацию непростой. А также выразил надежду, что в ближайшее время Кокорин вернется к работе.

«Все это влияет на игровую форму», — заявил Телеско.

Напомним, футболист почувствовал дискомфорт в первом тайме игры с «Тамбовом», после чего его заменили.

«Спартак» примет «Зенит» завтра, 3 октября. Футболисты выйдут на поле 19:00 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Андрей Аршавин, занимающий пост директора петербургского «Зенита» по спортивным вопросам, сравнил одних из сильнейших игроков клуба — Александра Кокорина и Артема Дзюбу.