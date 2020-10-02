В Ленинградскую область прилетели красный и полярный волки

В Ленинградскую область прилетели красный и полярный волки
Красный волк оказался не очень общительным. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В среду, 30 сентября, в петербургском аэропорту Пулково приземлились красный и полярный волки, прибывшие в Северную столицу из Новосибирского зоопарка имени Шило.

Годовалый самец красного волка и шестимесячный щенок полярного волка прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале воздушных ворот города на Неве. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не выявили нарушения в транспортировке животных, и волки проследовали к новому хозяину, предпринимателю из Ленобласти.

Красный волк отличается от собратьев необычным рыжим окрасом и обитает в горно-лесных районах Центральной и Юго-Восточной Азии. Ослепительно белый полярный волк обыкновенно проживает на территории Арктики и в тундре. При средней длине в 150 см и весе до 85 кг он значительно превышает размеры своего рыжего товарища, чья длина достигает 110 см, а вес — всего 21 кг.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что недавно ветеринарный контроль в Пулково прошла обезьяна-игрунка, приехавшая в Ленинградский зоопарк.

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