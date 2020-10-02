На российско-финской границе в Торфяновке и Брусничном образовались часовые очереди

На российско-финской границе в Торфяновке и Брусничном образовались часовые очереди
Фото: pixabay.com

В пятницу, 2 октября, появилась информация о внушительных автомобильных пробках на границе с Финляндией.

Несмотря на дневное время, на контрольно-пропускных пограничных пунктах «Торфяновка» и «Брусничное» наблюдается скопление машин, о чем свидетельствуют данные портала «Граница онлайн». Для того, чтобы покинуть Россию через эти пункты, придется ждать, в среднем, полтора часа. В «Светогорске» пройти границу можно меньше, чем за час.

Отметим, что Финляндия по-прежнему закрыта для туристов, однако недавно страна расширила перечень условий, по которым можно туда попасть. Теперь въезд допускается для владельцев недвижимости на территории Финляндии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности изменений, внесенных в перечень неотложных обстоятельств Руководства Пограничной охраны Финляндии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
брусничное выезд за границу граница новости спб россия торфяновка финляндия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи Нижнего Новгорода расследуют обстоятельства гибели женщины в ...
Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»
На Марсовом поле меняют газовую горелку у Вечного огня
В Петербурге прививки от гриппа сделали более 1,1 млн жителей
За сентябрь в Ленобласти выписали штрафов на 4,7 млн рублей за ...
В Калининском районе открылся новый гериатрический центр
Для проезда в Турции иностранцам теперь нужен цифровой код
В Госдуме предложили отправить родителей школьников в отпуск на время каникул