На российско-финской границе в Торфяновке и Брусничном образовались часовые очереди

В пятницу, 2 октября, появилась информация о внушительных автомобильных пробках на границе с Финляндией.

Несмотря на дневное время, на контрольно-пропускных пограничных пунктах «Торфяновка» и «Брусничное» наблюдается скопление машин, о чем свидетельствуют данные портала «Граница онлайн». Для того, чтобы покинуть Россию через эти пункты, придется ждать, в среднем, полтора часа. В «Светогорске» пройти границу можно меньше, чем за час.

Отметим, что Финляндия по-прежнему закрыта для туристов, однако недавно страна расширила перечень условий, по которым можно туда попасть. Теперь въезд допускается для владельцев недвижимости на территории Финляндии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности изменений, внесенных в перечень неотложных обстоятельств Руководства Пограничной охраны Финляндии.