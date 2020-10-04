На Приозерском шоссе BMW сбил женщину на нерегулируемом переходе

На Приозерском шоссе BMW сбил женщину на нерегулируемом переходе
Медики госпитализировали пострадавшую. Фото: Pixabay

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 4 октября, около 6 часов вечера.

Согласно предварительным данным правоохранителей, 42-летний водитель BMW, совершая движение в поселке Осиновая Роща по Приозерскому шоссе, сбил 50-летнюю женщину, переходящую дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшая женщина-пешеход получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

По факту аварии проводятся проверочные мероприятия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ДТП в Волхове юный байкер находится в тяжелом состоянии.

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