Монеточка подтвердила роман со своим продюсером

Известная российская певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) раскрыла имя своего нового молодого человека в эфире Первого канала.

Несколько дней назад исполнительница пришла на передачу «Вечерний Ургант» вместе со своим продюсером Виктором Исаевым, чтобы представить свой новый музыкальный альбом под названием «Декоративно-прикладное искусство».

В ходе общения выяснилось, что отношения Монеточки и Исаева некоторое время назад перешли из рабочих и дружеских в романтические. При этом, рабочему процессу это никак не мешает. Главной же в отношениях певица назвала дружбу.

Исаев в свою очередь признался, что порой доводит возлюбленную до слез, но лишь во время рабочего процесса. Это связано с тем, что продюсер давно занимается музыкой и отличается требовательностью. По словам Исаева, работа должна выполняться либо хорошо, либо за нее не нужно браться вовсе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Монеточка выпустила песню о пожарах в Сибири.