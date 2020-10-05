В Великих Луках 13 школьникам стало плохо во время линейки

В Великих Луках 13 школьникам стало плохо во время линейки
Трое детей в тяжелом состоянии, двое находятся в реанимации. Фото: Baltphoto

В понедельник, 5 сентября, в городе Великие Луки в Псковской области во время торжественной линейки пожаловались на плохое самочувствие разной степени тяжести.

Информация о чрезвычайном происшествии в одной из школ города появилась в официальном Telegram-канале Псковской области. В региональном комитете по здравоохранению отмечают, что из троих детей, потерявших сознание, двое попали в реанимацию, еще 11 человек находятся под наблюдением медиков.

У всех пострадавших взяли анализы для выяснения причины плохого самочувствия. По факту случившегося проводится проверка, заявил глава комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Отметим, что жалобы на здоровье поступили от учеников разных классов и разных возрастов, что затрудняет выяснение обстоятельств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице третьеклассница попала в больницу после нападения неизвестного.

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