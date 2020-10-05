Петербуржцы поставили рекорд по расторжению браков в сентябре

Меньше всего разводов пришлось на май - 238. Фото: Pixabay

Меньше всего разводов пришлось на май - 238. Фото: Pixabay

Жители Северной столицы в сентябре проявили небывалую активность в желании официально закончить отношения со своими вторыми половинками.

Пресс-служба Комитета по делам записей актов гражданского состояния опубликовала статистику по разводам за первый осенний месяц. В сентябре распалось рекордное количество семей — 2479. Данное количество является самым большим за все прошедшие месяцы 2020 года. В аналогичный период 2019 года поставили точку в своих отношениях 2008 семей.

Летом фиксировались меньшие цифры. В июле официально свидетельство о разводе получили 2043 семей. В августе решили расстаться 2366 пар.

Отметим, что во время ограничительных мер, введенных в городе из-за коронавируса, ЗАГСы некоторое время не работали. Возможно из-за этого многие решили отложить процесс развода на осень.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗАГС в Красносельском районе обещают достроить к декабрю.