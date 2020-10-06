Утро в Петербурге началось с небольших пробок

Загруженность дорог оценивается в три балла.

В Санкт-Петербурге утром, 6 октября, в некоторых районах наблюдаются утренние пробки. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает загруженность дорог в три балла. Ближе к 8 часам утра пробки составят 4 балла, а к 9 – все 6 баллов. Со временем автомобилей на дорогах вновь станет меньше, так как горожане разъедутся по делам.

Судя по карте, заторы есть на площади Восстания, где недавно произошла авария. Всего за утро случилось четыре ДТП, которые в том числе мешают проезду. Также пробки наблюдаются на набережной Кутузова, Свердловской набережной, Витебском проспекте, Октябрьской набережной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП с «перевертышем» в Гатчинском районе пострадали два человека. Женщина получила тяжелые повреждения. У пассажира же зафиксированы травмы средней тяжести.