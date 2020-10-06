В центре социальной реабилитации Центрального района до конца ноября появится тренажер Гросса

В ноябре 2020 года в центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района Петербурга появится тренажер Гросса.

16 сентября во время приема граждан к главе Северной столицы Александру Беглову обратилась женщина, которая попросила тренажер Гросса для подопечных реабилитационного центра. Губернатор отдал поручение начальнику администрации Центрального района оборудовать учреждение необходимым тренажером не позже конца апреля 2021 года, а лучше — до конца текущего года.

На сегодняшний день, как отчитываются в пресс-службе городской администрации, средства на закупку аппарата найдены, подготавливается конкурсная документация. Поставка тренажера Гросса запланирована на начало ноября 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербургском онкоцентре проводятся бесплатные занятия по реабилитации для пациенток с раком молочной железы.