Важным аспектом успешного лечения онкологических заболеваний является восстановление после него. Реабилитация позволяет пациентам вернуться или, в случае незавершённого лечения, приблизиться к полноценной жизни.
В Петербурге с мая 2019 года действует проект «Комплексная реабилитация женщин после специализированного лечения рака молочной железы», в рамках которого с пациентками работают реабилитологи, онкопсхиологи, дерматологи, косметологи, инструкторы по йоге и другие специалисты. За время работы, до введения коронавирусных ограничений, занятия посетили свыше тысячи женщин.
После объявления пандемии COVID-19 программы перенесли в онлайн-формат, превратив в вебинары на платформе ZOOM. Таким образом, на сегодняшний день каждая пациентка, проходящая лечение от рака молочной железы в Петербургском онкоцентре, имеет возможность «посещать» занятия по реабилитации, информирует городской Комитет по здравоохранению.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти появится современный онкоцентр.