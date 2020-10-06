Бесплатные занятия по реабилитации для женщин с онкологией молочной железы в Петербурге стали проводить онлайн

Бесплатные занятия по реабилитации для женщин с онкологией молочной железы в Петербурге стали проводить онлайн
На основе проведенных занятий сотрудниками онкоцентра создаются методички как для пациентов, так и для их близких. Фото: pixabay.com

Важным аспектом успешного лечения онкологических заболеваний является восстановление после него. Реабилитация позволяет пациентам вернуться или, в случае незавершённого лечения, приблизиться к полноценной жизни.

В Петербурге с мая 2019 года действует проект «Комплексная реабилитация женщин после специализированного лечения рака молочной железы», в рамках которого с пациентками работают реабилитологи, онкопсхиологи, дерматологи, косметологи, инструкторы по йоге и другие специалисты. За время работы, до введения коронавирусных ограничений, занятия посетили свыше тысячи женщин.

После объявления пандемии COVID-19 программы перенесли в онлайн-формат, превратив в вебинары на платформе ZOOM. Таким образом, на сегодняшний день каждая пациентка, проходящая лечение от рака молочной железы в Петербургском онкоцентре, имеет возможность «посещать» занятия по реабилитации, информирует городской Комитет по здравоохранению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти появится современный онкоцентр.

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