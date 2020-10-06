Петербургских школьников отправят в оздоровительные лагеря

Петербургских школьников отправят в лагеря и санатории на каникулах. Фото: pixabay.com

Петербургских школьников отправят в лагеря и санатории на каникулах. Фото: pixabay.com

В Петербурге губернатор Александр Беглов подписал постановление об организации детского отдыха осенью и зимой.

Как уточняет пресс-служба Смольного, в постановлении речь идет об организации осенних и зимних каникул в оздоровительных лагерях и санаториях. Предполагается, что продолжительность осенней смены составит девять дней, а зимней – 12.

Путевки в детские лагеря Петербурга и Ленинградской области получат дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет, которые относятся к льготным категориям. В перечень также включили детей медработников, которые работают с больными коронавирусом.

Уточняется, что дети работающих граждан, а также дети из спортивных и творческих коллективов получат путевку с компенсацией в 60%.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в петербургских школах ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости Covid-19.