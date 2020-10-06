Трансгендерную женщину впервые назначили вице-премьером Бельгии

В Бельгии вице-премьером стала женщина-трансгендер. Это произошло впервые в истории Евросоюза.

Как сообщает The Brussels Times, пост бельгийского вице-премьера заняла 57-летняя Петра де Суттер, которая ранее занимала пост депутата Европарламента и является членом партии «Зеленые». Она также заняла пост главы Министерства по делам государственных предприятий и государственного управления.

Чиновница написала в Twitter, что гордится отсутствием в Бельгии и большинстве стран Евросоюза проблем с тем, что гендерная идентичность не определяет человека как личность.

Петра де Суттер имеет высшее образование по гинекологии и долгое время возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. Она сменила пол в 40 лет и долгое время боролась за соблюдение прав ЛГБТ-сообщества.

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