Россия оказалась в лидерах по отказу от наличных во время пандемии

Доля цифровых платежей в России за второй квартал 2020 года выросла почти до 70%. Фото: unsplash

Доля цифровых платежей в России за второй квартал 2020 года выросла почти до 70%. Фото: unsplash

Аналитики определили Россию на четвертое место в мире по отказу от оплаты наличными во время коронавирусной пандемии.

Как сообщает РБК, ссылаясь на доклад Boston Consulting Group (BCG), потребительские платежи наличными в этом году в России снизились на 48%. В первую тройку рейтинга вошли Великобритания (-62%), Канада (-59%) и Австралия (-53%). Четвертое место делят Россия и Румыния а за ними идут Нидерланды, где расплачиваться наличкой стали на 47% реже.

Эксперты отмечают, что пандемия COVID-19 повлияла на темпы роста изменений в индустрии платежей, которые обычно занимают порядка десяти лет.

Также стало известно, что доля цифровых платежей в России за второй квартал 2020 года выросла почти до 70%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны опасные места для безналичного расчета.