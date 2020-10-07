Сестра Ефремова рассказала о его жизни в тюрьме

Сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала про условия, в которых актер содержится в изоляторе. По ее словам, за артиста сейчас «бьются все зоны».

Родственница выразила уверенность в том, что ее брат справится с тяжелой жизнью в заключении. В беседе с журналистом «Комсомольской правды» она отметила, что брат находится в нормальной обстановке, ему ничего не угрожает.

Она добавила, что Ефремов абсолютно некапризный человек, «может и есть что угодно, и спать как угодно». Артист взял с собой пьесу и читает ее своим сокамерникам.

Сестра Ефремова также заявила, что надеется любыми способами добиться скорейшего освобождения брата.

Напомним, московский Пресненский суд 8 сентября вынес приговор Михаилу Ефремову по делу смертельном ДТП. Его признали виновным в гибели Захарова и приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов подал жалобу на приговор Пресненского суда. В тексте жалобы Ефремов в очередной раз признает свою вину и сообщает, что именно его адвокат Эльман Пашаев убедил его не признаваться в содеянном.