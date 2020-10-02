Ефремов подал жалобу на приговор Пресненского суда

Ефремов подал жалобу на приговор Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов. Фото: кадр из сериала "Следователь Тихонов"

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 8 годам заключения в колонии общего режима, за смертельное ДТП в центре Москвы, подал новую жалобу на приговор.

Об этом стало известно в пятницу, 2 октября. В тексте жалобы Ефремов в очередной раз признает свою вину и сообщает, что именно его адвокат Эльман Пашаев убедил его не признаваться в содеянном. Актер подчеркнул, что защитник просил делать то, что он говорит ради благополучного разрешения ситуации. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Напомним, также в суд поступило заявление артиста об отказе от старых адвокатов — Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Помимо этого, Ефремов попросил более не учитывать при рассмотрении жалобы от старых защитников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пашаев раскрыл детали сотрудничества с Ефремовым.

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