Служба «122» по вопросам коронавируса сменила формат

Служба «122» по вопросам коронавируса сменила формат
Служба работает круглосуточно. Фото: pixabay.com

В Северной столице заработала Единая региональная информационно-справочная служба на базе горячей линии по вопросам COVID-19 «122».

Данное видоизменение призвано улучшить качество жизни петербуржцев. Теперь, обратившись к работникам службы, можно узнать информацию не только касающуюся эпидемии, но и других сфер жизни. К примеру, транспорта, льгот, образования, а также многого другого. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи.

Напомним, служба «122» начала свою работу в апреле. Жители Северной столицы могли звонить по данному номеру и задавать любые вопросы по поводу пандемии. Таким образом была снижена нагрузка на службу «112», в которую обеспокоенные горожане начали звонить по справочным вопросам.

Отметим, что за все время работы служба «122» приняла 100 тысяч звонков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист дал прогноз по росту числа заражений коронавирусом в России.

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едина справочная служба комитет по информатизации и связи


 

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