Служба «122» по вопросам коронавируса сменила формат

В Северной столице заработала Единая региональная информационно-справочная служба на базе горячей линии по вопросам COVID-19 «122».

Данное видоизменение призвано улучшить качество жизни петербуржцев. Теперь, обратившись к работникам службы, можно узнать информацию не только касающуюся эпидемии, но и других сфер жизни. К примеру, транспорта, льгот, образования, а также многого другого. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи.

Напомним, служба «122» начала свою работу в апреле. Жители Северной столицы могли звонить по данному номеру и задавать любые вопросы по поводу пандемии. Таким образом была снижена нагрузка на службу «112», в которую обеспокоенные горожане начали звонить по справочным вопросам.

Отметим, что за все время работы служба «122» приняла 100 тысяч звонков.

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