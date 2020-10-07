В парке 300-летия Петербурга заложили Юбилейную аллею из кленов

В парке 300-летия Петербурга заложили Юбилейную аллею из кленов
Аллея в парке 300-летия Петербурга. Фото: www.gov.spb.ru

В Петербурге появилась Юбилейная аллея из кленов. Ее заложили в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В честь памятной даты в парке 75-летия высадили 75 кленов.

Как уточнил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко, после закладки парка 300-летия за восемь лет там высадили более 5,5 тысяч деревьев и более пяти тысяч кустарников.

Отметим, что формироваться парк начал в 1995-м году. Тогда заложили аллею из 300 деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Металлострое построят парк с площадкой для скейтборда. На реализацию инициативы выделили 25 миллионов рублей. На эти деньги должны обустроить прогулочные зоны, спортивные объекты, а также площадку для скейтборда.

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