В Петербурге драка из-за 1,5 млн рублей закончилась госпитализацией

В Петербурге драка из-за 1,5 млн рублей закончилась госпитализацией
Дом на проспекте Космонавтов, где произошла драка. Фото: google.maps

В Московском районе Петербурга мужчина избил знакомого, задолжавшего ему полтора миллиона рублей. На месте работала скорая помощь.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на среду, 7 октября, очевидцы позвонили в полицию и сообщили о драке у дома №64 по проспекту Космонавтов. Прибывшие на место происшествия стражи порядка увидели избитого мужчину. Последнего госпитализировали с проломленным черепом и закрытой травмой груди и живота. Он находится в тяжелом состоянии.

Родственники 41-летнего пострадавшего рассказали правоохранителям, что он задолжал знакомому 1,5 млн рублей.

Нападавшего ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безработного задержали за драку на Богословском кладбище.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
драка криминал новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отец 15-летней девочки пожаловался в полицию на ее взрослого парня
Загрязнение на Камчатке может повлиять на жизнь краснокнижных каланов
Неизвестный с ножом обчистил пункт выдачи заказов на Маринеско
Ночью полиция искала бомбы в ТРЦ «Питерлэнд» и «Невский ...
В Петербурге драка из-за 1,5 млн рублей закончилась госпитализацией
В Петербурге в четверг будет дождь, туман и +16 градусов
«Ленсвет» обновит освещение в квартале у станции ...
В поселке Рыбежно дом полыхал на 72 «квадратах»