В Петербурге драка из-за 1,5 млн рублей закончилась госпитализацией

В Московском районе Петербурга мужчина избил знакомого, задолжавшего ему полтора миллиона рублей. На месте работала скорая помощь.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на среду, 7 октября, очевидцы позвонили в полицию и сообщили о драке у дома №64 по проспекту Космонавтов. Прибывшие на место происшествия стражи порядка увидели избитого мужчину. Последнего госпитализировали с проломленным черепом и закрытой травмой груди и живота. Он находится в тяжелом состоянии.

Родственники 41-летнего пострадавшего рассказали правоохранителям, что он задолжал знакомому 1,5 млн рублей.

Нападавшего ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безработного задержали за драку на Богословском кладбище.