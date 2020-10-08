Президент Армении уволил директора Службы национальной безопасности

Президент Армении уволил директора Службы национальной безопасности
Президент Армении Армен Саркисян. Фото: instagram

Президент Армении Армен Саркисян снял с должности главу Службы национальной безопасности (СНБ) Аргишти Кярамяна.

Об этом стало известно в четверг, 8 октября. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу президентской администрации, глава Армении подписал указы об увольнении директора СНБ, а также о назначении исполняющим обязанности армянской спецслужбы Микаела Амбарцумяна. До этого Амбарцумян работал заместителем директора СНБ.

Как говорится в сообщении пресс-службы, президент подписал соответствующие указы, принимая в основу предложение главы правительства Армении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана идти на уступки по ситуации в Нагорном Карабахе, но при условии, что к этому готовы и власти Азербайджана.

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