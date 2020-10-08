Жителей девяти районов Петербурга оставят без горячей воды в середине октября

Специалисты удостоверится, что трубопроводы находятся в надлежащем состоянии и готовы к работе в условиях максимальных нагрузок. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Специалисты удостоверится, что трубопроводы находятся в надлежащем состоянии и готовы к работе в условиях максимальных нагрузок. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Коронавирус перенес испытания теплосетей, из-за чего завершить работы в срок не получилось. Теперь жителей около тысячи домов оставят на сутки без горячей воды в октябре.

ГУП «ТЭК СПб» проведет испытания на теплосетях с 12 по 22 октября. Они затронут девять районов Петербурга и один район Ленобласти.

Как сообщила пресс-служба предприятия, за десять дней будет проведено 20 температурных испытаний в Приморском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском, Невском, Петроградском, Кронштадтском, Московском, Колпинском и Гатчинском районах. В зону тестирования попадет почти тысяча многоквартирных домов.

Отметим, соответствующие работы были запланированы на весну, однако из-за сложной эпидемической обстановки их отложили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на реконструкцию теплосетей Выборгского района будет выделено 1,6 млрд рублей.