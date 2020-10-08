По пути в Петербург исчез завкафедрой Финансового университета Москвы

По пути в Петербург исчез завкафедрой Финансового университета Москвы
Мужчина отправился в Петербург на поезде, но неизвестно, прибыл ли в пункт назначения. Фото: Baltphoto

В четверг, 8 октября, стало известно о пропаже преподавателя московского университета, который отправился в Северную столицу.

В правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратилась супруга пропавшего. По словам заявительницы, 47-летний заведующий кафедрой Финансового университета при Правительстве РФ в Москве перестал выходить на связь еще 3 октября. Последний раз мужчина связывал с ней около полудня.

Вечером субботы, 3 октября, сотрудник университета должен был оказаться на петербургском вокзале. О его прибытии, однако, информации нет, как и о текущем местонахождении. С какой целью мужчина собирался в город на Неве правоохранители также не сообщили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что из окна здания гимназии на улице Профессора Попова на перемене по неизвестной причине выпал восьмиклассник.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
москва новости спб пропажа человека финансовый университет


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Энтузиастов полицейские устроили ночную погоню за иномаркой с 17-летним ...
В Петербурге может появиться единая база детей, совершающих правонарушения
По пути в Петербург исчез завкафедрой Финансового университета Москвы
«Что чувствуют родители?»: в администрации Петроградского района ...
«Что-то горит»: прохожие заметили скопление медиков и пожарных на ...
На Профессора Попова ученик гимназии выпал из окна во время перемены
В гипермаркете на Боровой нетрезвая посетительница пыталась похитить товары ...
В Петербурге перед судом предстанет участник группировки автомошенников