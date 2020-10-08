По пути в Петербург исчез завкафедрой Финансового университета Москвы

Мужчина отправился в Петербург на поезде, но неизвестно, прибыл ли в пункт назначения. Фото: Baltphoto

Мужчина отправился в Петербург на поезде, но неизвестно, прибыл ли в пункт назначения. Фото: Baltphoto

В четверг, 8 октября, стало известно о пропаже преподавателя московского университета, который отправился в Северную столицу.

В правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратилась супруга пропавшего. По словам заявительницы, 47-летний заведующий кафедрой Финансового университета при Правительстве РФ в Москве перестал выходить на связь еще 3 октября. Последний раз мужчина связывал с ней около полудня.

Вечером субботы, 3 октября, сотрудник университета должен был оказаться на петербургском вокзале. О его прибытии, однако, информации нет, как и о текущем местонахождении. С какой целью мужчина собирался в город на Неве правоохранители также не сообщили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что из окна здания гимназии на улице Профессора Попова на перемене по неизвестной причине выпал восьмиклассник.