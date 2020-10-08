На заседании Совета по сохранению культурного наследия в Петербурге представили проекты реставрации фортов Кронштадта

В четверг, 8 октября, в Михайловском театре проходит заседание правительственного Совета по сохраннию культурного наследия.

В частности, эксперты обсуждают проекты по реставрации кронштадтских фортов «Александр I», «Кроншлот» и «Петр I». Восстановление исторических объектов входит в государственную программу Министерства культуры, финансирует проведение работ Минобороны РФ. Фортам не только вернут утраченный внешний вид, но и переоборудуют под современное использование, передает телеканал «Санкт-Петербург«.

Заседание проходит под председательством губернатора Петербурга Александра Беглова, который также рассказал о планах по организации туристско-рекреационного кластера на острове Котлин, заняться которым готова компания «Остров фортов».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве продолжается реставрация Церкви Божией Матери Милующей на Большом проспекте Васильевского острова, где раньше располагалась школа водолазов.