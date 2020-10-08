В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения транспорта

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов быть внимательными при составлении маршрута. Фото: Baltphoto

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов быть внимательными при составлении маршрута. Фото: Baltphoto

В связи с проведением работ по ремонту деформационных швов перекрытия и стен в северном транспортном отсеке Токсовского тоннеля на КАД 10 и 11 октября будет изменено движение автомобилей.

В субботу и воскресенье в тоннеле будут попеременно открывать одну полосу движения в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. При этом движение из Петербурга в сторону Ленинградской области будет осуществляться в штатном режиме, объяснили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Ремонтные работы будут проходить с 10:00 до 20:00 в оба дня, ограничение пропускной способности разделят на два этапа. На свободной для проезда полосе установят скоростное ограничение до 40 километров в час. Отметим, что ремонт деформационных швов перекрытия и стен осуществляет ООО «Карст».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем году в Петербурге появится новый съезд с КАД.